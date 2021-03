DZ v sredo o interpelaciji ministra za kulturo Simonitija

Ljubljana, 19. marca - Državni zbor (DZ) bo v prihodnjem tednu predvidoma v sredo v sklopu 67. izredne seje odločal o interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki so jo v DZ vložile SD, LMŠ, Levica in SAB. Po časovnici je za interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za kulturo predvidenih skoraj 18 ur.