SD in Levica pričakujeta trd boj v interpretaciji Simonitijevega dela

Ljubljana, 23. marca - Poslanca SD in Levice Matjaž Nemec in Violeta Tomić sta v izjavi za medije spomnila na argumente za interpelacijo zoper ministra za kulturo Vaska Simonitija, o čemer bo DZ razpravljal v sredo. Med drugim sta izpostavila njegov odnos do javnih medijev in samozaposlenih v kulturi. V interpretaciji in razumevanju njegovega dela pričakujeta trd boj.