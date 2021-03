V DZ se bo moral v sredo zagovarjati še minister Simoniti

pripravili Tatjana Zemljič in Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 22. marca - DZ ima ta teden na dnevnem redu tretjo interpelacijo. Potem, ko sta v minulem tednu interpelaciji uspešno prestala šolska ministrica Simona Kustec in minister za delo Janez Cigler Kralj, bodo obravnavali interpelacijo ministra za kulturo Vaska Simonitija. Vlagateljice so tudi tokrat SD, LMŠ, Levica in SAB, uspeh interpelacije pa je malo verjeten.