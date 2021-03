Sindikat upokojencev s predlogi k načrtu za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 23. marca - Načrt za okrevanje in odpornost je obširen in nepregleden dokument iz katerega niso jasno razvidne prioritete, težko je zaznati vsebine, ki so naslovljene na mlade in starejše državljane, menijo v Sindikatu upokojencev Slovenije. Na ministra, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Zvonka Černača so tako naslovili nekaj predlogov.