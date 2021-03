Cigler Kralj predlagal podaljšanje protikoronskih ukrepov na področju trga dela

Ljubljana, 19. marca - Ministri iz vrst NSi so na današnji novinarski konferenci predstavili ključne načrte in projekte NSi do konca vladnega mandata. Minister za delo Janez Cigler Kralj, ki je ponoči prestal glasovanje o interpelaciji, je ob tem pojasnil, da je zaradi epidemioloških razmer vladi ta teden predlagal podaljšanje nosilnih ukrepov za trg dela.