Glasovanje o interpelaciji Ciglerja Kralja: 38 za, 44 proti

Ljubljana, 19. marca - Na glasovanju o interpelaciji ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja je za njegovo razrešitev glasovalo 38 poslancev iz vrst predlagateljic LMŠ, SD, Levice in SAB. Da bi s predlogom uspeli, bi morali zbrati 46 glasov. Ministra pa je z glasom proti podprlo 44 poslancev iz koalicijskih NSi, SDS in SMC, poslanca manjšin in štirje iz DeSUS.