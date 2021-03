Stroka na sestanku na Brdu pozvala politiko k enotnemu nastopu, tovrstni sestanki enkrat mesečno

Ljubljana, 17. marca - Stroka je danes pozvala politiko, da v boj proti epidemiji covida-19 stopi poenoteno in da v primeru slabšanja razmer morda skupaj zavzame stališče, je po sestanku politične in strokovne javnosti na Brdu pri Kranju dejal zdravstveni minister Janez Poklukar. Kot je dejal, so se dogovorili, da se bodo na takšnih srečanjih dobivali enkrat mesečno.