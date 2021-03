Šarec zaradi nenaročenega cepiva proti covidu-19 napovedal ustavno obtožbo predsednika vlade

Ljubljana, 17. marca - Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v današnji izjavi za medije napovedal ustavno obtožbo predsednika vlade Janeza Janše, ker država decembra lani v drugem krogu nabave ni naročila cepiva BioNTecha in Pfizerja. Gre za neposredno odškodovanje državljanov in za kršenje ustave v delu, ki govori o pravici do zdravstvenega varstva, je dejal.