Finance o menjavi banke (15. 3.)

Ljubljana, 14. marca - Pia Bedene v komentarju Zakaj razmišljam, da bi uporabljala samo spletno banko in zaprla konvencionalni bančni račun? piše o spletnih bankah, ki so občutno cenejše kot klasične banke. Dodaja, da za plačevanje bančnih storitev na leto nameni vsaj 70 evrov in se obenem sprašuje, zakaj bi plačevala, če obstaja ugodnejša alternativa.