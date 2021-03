Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. in 14. 3.)

Ljubljana, 14. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pismu, ki ga je pet premierjev članic Evropske unije poslalo institucijam EU s pozivom, naj čimprej skličejo vrh o porazdelitvi cepiv. Pisale so tudi o tem, da se je slovenski državni vrh poklonil spominu na vse umrle v pandemiji novega koronavirusa in o nadaljevanju cepljenja za pedagoške delavce.