Večer o vojni v Siriji (15. 3.)

Maribor, 14. marca - Vojislav Bercko v komentarju Desetletje groze piše o tem, da mineva deset let od začetka sirske vojne. Posledice so od 360 tisoč do pol milijona mrtvih, še več ranjenih in razseljena skoraj polovica 22-milijonske države. Le režim je ostal enak, trd in neizprosen. Vojna pa ni destabilizirala le eksplozivnega Bližnjega vzhoda, temveč tudi Evropo.