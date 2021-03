Delo o strategiji za zmago na volitvah (15. 3.)

Ljubljana, 14. marca - Suzana Kos v komentarju Utrujeni od melodram in novih obrazov piše o tem, da so se v strankah začele priprave na volitve, če bodo te morebiti predčasne, redne bodo namreč čez dobro leto dni. Formula za uspeh naj bi bili stari obrazi na novi vsebinski platformi, novi obrazi pod starim dežnikom in povezovanje.