Primorske novice o politični vojni z mediji (11. 3.)

Koper, 10. marca - Antiša Korljan v komentarju Orban kot nova evropska norma? piše o tem, da politika zadnja leta vstopa v vojno z mediji in jih skuša naslikati kot državne sovražnike številka ena. Pa to niso. Če politiki ni všeč, kako jo predstavljajo, to ne pomeni, da svojega dela ne opravijo profesionalno, po najboljših močeh in v najboljši veri, meni avtor.