Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 3.)

Ljubljana, 10. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o razpravi v Evropskem parlamentu o svobodi medijev v Sloveniji, na Poljskem in na Madžarskem, pri čemer je podpredsednica evropske komisije Vera Jourova v primeru Slovenije izpostavila pogoste verbalne napade na novinarje. Poročale so tudi o slovenski vladi, ki je mandat prevzela pred letom dni.