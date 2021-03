Večer o novinarjih kot četrti veji oblasti (11. 3.)

Maribor, 10. marca - Boris Jaušovec v komentarju Četrta oblast piše o novinarjih kot o četrti veji oblasti. Številni politiki sicer to neradi slišijo. Bistvo demokracije je tudi to, da premore pravila, ki preprečijo zlorabo oblasti. Če oblast steguje kremplje po kritičnih medijih, je to znak za alarm, če želimo ohraniti demokracijo živo, meni avtor.