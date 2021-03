Finance o boju proti epidemiji (11. 3.)

Ljubljana, 10. marca - Tanja Smrekar v komentarju Kaj nam bo pamet, da smo le pridni! piše o boju proti epidemiji. Avtorica se sprašuje ali so policijska ura, ki ostaja tudi ob drugačnem mnenju epidemiologov, strogo omejevanje strežbe alkohola in omejevanje cepljenja pravi ukrepi. Politika pravi svoje, ljudje pa naj bomo torej le pridni in ne tudi pametni.