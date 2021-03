Mol: Sodišče v primeru Roga zavrnilo izdajo začasne odredbe glede posestne pravice

Ljubljana, 10. marca - Sodišče je v ponedeljek zavrnilo zahtevo nekdanjih začasnih uporabnikov tovarne Rog glede izdaje začasne odredbe in zaustavitve del, ki jih na območju nekdanje tovarne izvaja Mestna občina Ljubljana (Mol). V celoti je zavrnilo trditve nekdanjih uporabnikov glede kršenja njihovih posestnih pravic, so sporočili z Mola. Odzvali so se tudi na peticijo.