Rogovci in Mol ostajajo vsak na svojem bregu

Ljubljana, 3. marca - Uporabniki nekdanje tovarne Rog in Mestna občina Ljubljana (Mol) ne najdejo skupnega jezika. Rogovci trenutno gostujejo pri raznih društvih ali delujejo od doma, obrnili so se tudi na sodišče. Na Molu so na drugi strani zapisali, da nevladnim organizacijam in posameznikom na osnovi javnih razpisov ponujajo brezplačno uporabo prostorov v lasti Mola.