Iz nekdanje tovarne Rog odpeljali skoraj 43 ton smeti

Ljubljana, 27. januarja - Mestna občina Ljubljana (Mol) je pred tednom dni prevzela v posest območje nekdanje Tovarne Rog, ker želi na mestu nekdanje tovarne zgraditi Center Rog. Z Mola so sporočili, da so z območja Roga doslej odpeljali 42,9 ton smeti, policijo pa so obvestili glede najdbe koles, večje količine novih gospodinjskih aparatov in drog.