Uporabniki Roga na kulturni praznik priredili pogreb kulture

Ljubljana, 8. februarja - V organizaciji AT Rog je na kulturni praznik potekal shod Pogreb kulture. Sprevod 200 udeležencev je od AKC Metelkova mesto preko Trubarjeve ceste in tržnice krenil mimo Mestne hiše do Prešernovega trga, kjer so se udeleženci razšli. Ob tem so uporabniki Roga na Facebooku objavili demanti "Laži in zavajanja Mol v zvezi z uničenjem AT Rog".