Sodišče ugodilo Molu glede izselitve zgodovinskega arhiva iz občinskih prostorov

Ljubljana, 10. marca - Okrožno sodišče v Ljubljani je ugodilo tožbi Mestne občine Ljubljana (Mol) glede odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve prostorov, ki jih na Mestnem trgu 27 in Ciril-Metodovem trgu 21 uporablja Zgodovinski arhiv Ljubljana, poroča današnji Dnevnik. Sodba še ni pravnomočna, obe strani pa imata po pisanju časnika možnost pritožbe do konca meseca.