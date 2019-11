Zgodovinski arhiv Ljubljana bo moral zapustiti prostore v središču mesta

Ljubljana, 29. novembra - Zgodovinski arhiv Ljubljana mora do junija 2020 zapustiti prostore v Mestni hiši in sosednji stavbi. Ti so v lasti Mestne občine Ljubljana (Mol), ki je arhivu odpovedala najemno pogodbo. Mol in ministrstvo za kulturo pozivajo, da stopita skupaj in preprečita črn scenarij prisilne izselitve v neprimerne prostore ter zaščitita arhivsko dediščino.