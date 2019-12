Za prostore Zgodovinskega arhiva Ljubljana je dolžna poskrbeti država

Ljubljana, 10. decembra - Zgodovinski arhiv Ljubljana mora do junija 2020 zapustiti prostore v Mestni hiši in sosednji stavbi, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana (Mol). V arhivu so Mol in ministrstvo za kulturo pozvali, naj preprečita prisilno izselitev. A za prostore arhiva je, kot je danes poudaril ljubljanski župan Zoran Janković, dolžna poskrbeti država.