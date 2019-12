Zgodovinski arhiv Ljubljana prejel tri pisma podpore

Ljubljana, 12. decembra - Zgodovinski arhiv Ljubljana, ki mora do junija 2020 zapustiti prostore v Mestni hiši in sosednji stavbi, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, a se iz njih ne želi prisilno izseliti v neprimerne prostore, je prejel pisma podpore Arhivskega društva Slovenije, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU in Zveze zgodovinskih društev Slovenije.