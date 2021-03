Liberties: Politični pritisk na medije posebej osupljiv v Sloveniji

Berlin/Bruselj, 9. marca - Nevladna organizacija za zaščito in promocijo temeljnih svoboščin Civil Liberties Union for Europe (Liberties) v svojem poročilu ugotavlja, da je politični pritisk na medije zaskrbljujoč na Poljskem, Madžarskem in Sloveniji, ki je še posebej osupljiv primer. Vladavina prava in demokracija sta bila v letu pandemije sicer pod udarom po vsej EU.