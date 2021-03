V ZDA prvič po več mesecih manj kot tisoč mrtvih zaradi covida-19 v enem dnevu

Washington, 9. marca - V ZDA so v ponedeljek po podatkih univerze Johnsa Hopkins prvič po treh mesecih in pol potrdili manj kot tisoč smrti zaradi covida-19 v enem dnevu. V 24 urah je umrlo 749 covidnih bolnikov, na vrhuncu epidemije pa so 12. januarja v ZDA zabeležili 4.473 smrti, povezanih z novim koronavirusom.