Ob mednarodnem dnevu žensk v več državah potekali protesti

Pariz, 8. marca - Po svetu se je na današnji mednarodni dan žensk na ulice kljub pandemiji covida-19 podalo na tisoče ljudi, ki so opozarjali na pravice žensk in pozivali h končanju nasilja nad ženskami. O shodih med drugim poročajo iz Francije, Turčije, Grčije in Poljske, piše francoska tiskovna agencija AFP.