Ženskam ob prazniku voščili tudi premier in številni ministri

Ljubljana, 8. marca - Ob 8. marcu in 110-letnici praznovanja mednarodnega dneva žensk so na družbenih omrežjih in straneh ministrstev ženskam čestitali tudi premier Janez Janša in ministri. Zahvalili so se za njihovo delo ter izpostavili, da so na marsikaterem področju še potrebne spremembe, saj so na nekaterih ženske še vedno v neenakem položaju.