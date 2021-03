Harrisova, Ardernova in von der Leynova opozorile na vpliv pandemije na pravice žensk

Bruselj, 8. marca - Pandemija covida-19 je okrepila izzive, s katerimi se spopadajo ženske, ko zahtevajo enake pravice, so se strinjale tri vidnejše politične voditeljice. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, podpredsednica ZDA Kamala Harris in premierka Nove Zelandije Jacinda ardern so danes ob mednarodnem dnevu žensk nagovorile evropske poslance.