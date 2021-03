Spletna razprava: Ženske v epidemiji prevzele vodilno vlogo v boju proti koronavirusu

Ljubljana, 8. marca - Ženske so prevzele vodilno vlogo v boju proti novemu koronavirusu, obenem pa jih je kriza prizadela bolj kot moške. Prihaja celo do teženj zmanjševanja že pridobljenih pravic, zato je potreben razmislek o spremembah za večjo enakost med spoloma ter izboljšan položaj žensk, so sporočila pogovora v pripravi Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.