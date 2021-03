Predstavnice nevladnih organizacij izpostavile slabšanje položaja žensk med epidemijo

Ljubljana, 8. marca - Predstavnice nevladnih organizacij so opozorile na slabšanje položaja žensk med epidemijo covida-19. Kot je opozorila Tea Jarc iz Sindikata Mladi plus, so ženske največje žrtve in največje borke epidemije, Anemarija Planšak iz Rezistence pa je dodala, da kot družba ne smemo dovoliti, da se epidemija covida-19 pretvori v epidemijo degradacije žensk.