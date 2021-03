V srednjih šolah veseli vrnitve dodatnih dijakov, te nekoliko skrbijo preverjanja znanja

Celje/Maribor/Ptuj, 8. marca - V srednjih šolah je ponovno bolj živahno, saj se je po skoraj petih mesecih pouka na daljavo v šole vrnila še približno polovica dijakov od 1. do 3. letnika. Nekateri so v izjavah za STA izrazili veselje ob vrnitvi in srečanju s sošolci, jih pa nekoliko skrbijo preverjanja znanja. Ponekod so teste, ki bi jih morali pisati danes, prestavili.