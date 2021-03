Enoletne lekcije covida-19: Veliko različnih simptomov, motnje voha pogosto prvi znak covida-19

Ljubljana, 8. marca - Tudi po enem letu poznavanja covida-19 so najpogostejši zgodnji simptomi te bolezni znaki prehlada. Ob tem pa so nekateri simptomi, kot je izguba okusa in voha, izrazitejši pri covidu-19 kot pri prehladih. Po nekaterih raziskavah so motnje voha pri več kot desetini obolelih na splošno prvi simptom covida-19 in so pogostejše pri ženskah.