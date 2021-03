Policija na Dunaju pridržala več protestnikov

Dunaj, 7. marca - Policija na Dunaju je po sobotnih množičnih protestih prijela več ljudi, ki niso upoštevali protiepidemioloških ukrepov in ki so bili nasilni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Na protestih proti ukrepom, ki so bili v državi sprejeti zaradi epidemije novega koronavirusa, se je sicer po vsej prestolnici zbralo več tisoč ljudi.