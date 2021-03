Ob prvem letu vlade: Poslanca manjšin sodelovanje z vlado ocenjujeta kot korektno in aktivno

Ljubljana, 7. marca - Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath sodelovanje z vlado ocenjujeta kot korektno in aktivno. Kot sta navedla, se naloge iz podpisanega dogovora izvršujejo v dogovorjenem terminu in brez težav pri usklajevanju. V prihodnje od vlade pričakujeta sprejem novele zakona o RTVS glede pravic narodnih skupnosti.