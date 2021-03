Ob prvem letu vlade: Po mnenju SNS se je vlada odlično znašla v reševanju epidemije

Ljubljana, 7. marca - Po oceni SNS je vlada v prvem letu posegala po pravih rešitvah in se odlično znašla pri reševanju epidemije. Prvo leto je pokazalo, da "se da v Sloveniji voditi razvoj in da gredo investicije v Sloveniji lahko tudi v korist državljanov, ne pa zgolj v korist posameznih tajkunskih in podobnih politično-gospodarskih združenj," menijo.