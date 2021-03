Inšpektorji v minulem tednu v zvezi epidemijo izrekli 587 opozoril in 216 upravni ukrepov

Ljubljana, 4. marca - V tednu med 22. in 28. februarjem je bilo opravljenih 1653 inšpekcijskih nadzorov v zvezi z obvladovanjem epidemije covida-19. Pri tem so izrekli osem prekrškovnih sankcij, 587 opozoril po zakonu o prekrških in 216 upravnih ukrepov, je na vladni novinarski konferenci navedla Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.