V ponedeljek v šole tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol; maske tudi v matičnih učilnicah obvezne za učence od vključno 6. razreda

Ljubljana, 3. marca - V šole se v ponedeljek vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo, je danes sklenila vlada. Odločila je tudi, da bodo maske v osnovnih šolah obvezne tudi v matičnih učilnicah, in sicer tako za učitelje kot učence od vključno 6. razreda naprej. Obvezne bodo tudi v srednjih šolah.