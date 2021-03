DZ končal drugo obravnavo predlagane novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju

Ljubljana, 3. marca - DZ je sprejel koalicijska dopolnila k predlagani noveli zakona o zdravstvenem varstvu, ki jo je v zakonodajni postopek vložil DS in predlaga pravico do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela za starše in druge upravičence, ki sobivajo ob bolnih otrocih v bolnišnici ali zdravilišču. Tretjo obravnavo bo DZ opravil na naslednji seji.