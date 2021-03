Za nadomestilo enemu od staršev ob otroku v bolnišnici vse poslanske skupine

Ljubljana, 2. marca - DZ se je v nadaljevanju izredne seje lotil predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki ga je v zakonodajni postopek vložil DS. Določa pravico do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela za starše, ki sobivajo ob bolnih otrocih v bolnišnici ali zdravilišču. Podporo predlogu so napovedale vse poslanske skupine.