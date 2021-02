Bolniki z redkimi boleznimi in njihovi svojci pri zdravstveni obravnavi pogrešajo ustrezno usmeritev

Ljubljana, 9. februarja - Bolniki z redkimi boleznimi in njihovi svojci pri zdravstveni obravnavi pogosto pogrešajo ustrezno usmeritev in informacije, je bilo slišati na spletni okrogli mizi o vključenosti bolnikov z redkimi boleznimi v organizaciji revije Medicina danes. Izpostavili so tudi težave pri postavljanju diagnoze, pot do katere da je pogosto dolga in naporna.