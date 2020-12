Specialni in rehabilitacijski pedagogi za terapije otrokom s posebnimi potrebami ne glede na epidemiološke razmere

Ljubljana, 21. decembra - Člani Zbornice specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in drugih pedagoških delavcev v zdravstvu in zasebni praksi pozdravljajo odlok, ki do 23. decembra omogoča terapevtske in svetovalne storitve. Hkrati so odločevalce pozvali, da te nujne storitve v dobro otrok s posebnimi potrebami omogočajo tudi v bodoče, ne glede na epidemiološke razmere.