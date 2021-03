V ZNP Veselinoviča pozivajo k odstopu

Ljubljana, 3. marca - V Združenju novinarjev in publicistov menijo, da lahko k razrešitvi "spora, do katerega je prišlo med Ukomom in direktorjem STA Bojanom Veselinovičem" in normalnemu delovanju STA pripelje edino odstop Veselinoviča, k čemur ga tudi pozivajo. Očitajo mu, da z "nerazumnimi formalizmi" ogroža delovanje STA, ki je za slovenski medijski prostor pomembno.