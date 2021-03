Idejne zasnove nove Mozirske koče predvidoma do konca meseca

Mozirje, 1. marca - Na pogorišču Mozirske koče na Golteh so se dopoldne srečali predstavniki Planinskega društva Mozirje, mozirske občine, Zavoda RS za varstvo narave in projektantka Darja Bezovnik Planovšek. Dogovorili so se, da bodo idejne zasnove nove Mozirske koče, saj je stara v sredo pogorela, naredili do konca tega meseca. Vzrok požara pa še ni znan.