Zagorela Mozirska koča na Golteh, požar viden iz doline

Mozirje, 24. februarja - Ob pol osmih zvečer je zagorela Mozirska koča na Golteh. Po prvih podatkih in fotografijah na družbenih omrežjih je ogenj zajel celotno kočo in je viden tudi iz doline. V intervenciji posredujejo gasilci Mozirja, Rečice ob Savinji, Pobrežja ob Savinji, Grušovlja, Gorice ob Dreti in Ljubna ob Savinji, poroča uprava za zaščito in reševanje.