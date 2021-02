Vzroka požara na Mozirski koči kriminalisti in forenziki še niso potrdili

Mozirje, 28. februarja - Celjski kriminalisti so v soboto v sodelovanju s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija opravili ogled pogorišča Mozirske koče, ki jo je v sredo zvečer uničil ogenj, so sporočili s Policijske uprave Celje. Ogledniki so zavarovali določene vzorce, ki jih bodo še dodatno preučili, vzroka požara pa za zdaj niso potrdili.