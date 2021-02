Požar popolnoma uničil Mozirsko kočo na Golteh

Mozirje, 25. februarja - Na Golteh je v sredo zvečer zagorela Mozirska koča. Ogenj je kočo, katere manjši del je bil pozidan, večina objekta pa lesena, v celoti uničil. Gasilci so požar v večernih urah pogasili. Na kraju požara je vso noč ostala ekipa gasilcev in dva policista Policijske postaje Mozirje, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.