Podrobneje o nevladnih organizacijah v stripu na razstavi

Maribor, 1. marca - V izložbenih oknih razstavišča Urban v središču Maribora bo ta mesec na ogled strip Cirila Horjaka z naslovom Kaj so nevladne organizacije. Razstava, ki je bila prej postavljena v ljubljanski mestni hiši, se sedaj seli po slovenskih krajih in podrobneje predstavlja vlogo in pomen nevladnih organizacij v družbi.