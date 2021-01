Okolje za delovanje nevladnih organizacij in novinarjev po ugotovitvah poročil vse bolj sovražno

Ljubljana, 29. januarja - Tako sistemsko okolje kot politično in javno razpoloženje za delovanje nevladnih organizacij in opravljanje novinarskega dela je vse bolj sovražno in omejujoče, ugotavljata poročili DNS in Mirovnega inštituta o spremljanju napadov na nevladne organizacije in novinarje v obdobju od 2018 do konca 2020.