Lobnik poziva k spoštovanju vseh nevladnih organizacij

Ljubljana, 3. februarja - Na torkovo skrunitev prostorov Zavoda Iskreni se je danes odzval zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Poškodovanje in grafitiranje prostorov, v katerih nevladne organizacije delujejo, je nedopustno in nesprejemljivo, je prepričan. Zato poziva k spoštovanju vseh nevladnih organizacij, so sporočili iz pisarne zagovornika.